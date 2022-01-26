Агент бразильского полузащитника Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия объяснил, как его клиент выбрал петербургский «Зенит», почему не поехал в европейские клубы.

По информации «РБ Спорт», хавбек принял решение после совета одного из своих товарищей.

«Клаудиньо выбрал «Зенит» после слов Малкома о том, что это великий клуб. Они были близкими друзьями с раннего детства», — приводит слова Гарсии источник.

Сам бразилец рассказывал, что им интересовались «Аякс» и «Рома», был возможен вариант с «Лейпцигом».

В текущем сезоне полузащитник провел с «Зенитом» 18 матчей и забил девять голов во всех турнирах. На его счету – две результативные передачи.