Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в больницу после ухудшения самочувствия. Известно, что у него случилось желудочное обострение во время тренировочного процесса.

Экс-фигурист обратился к подписчикам в социальной сети, находясь на кровати в больнице.

«Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите своё здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!», — написал Плющенко под публикацией в Instagram.

Спортсмен записал видео, в котором рассказал о своем самочувствии и поблагодарил медицинский персонал.

На прошедшем чемпионате России среди юниоров ученица Плющенко Софья Муравьева выиграла бронзу.