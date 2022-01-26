Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к возможности отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.

Соревнования в Китае начинаются 5 февраля, церемония открытия состоится на день раньше.

«Олимпиаду не отменят из-за нескольких положительных тестов. Не думаю, что это получит массовый характер. Однако в некоторых видах спорта соревнования могут превратиться в фарс, если из-за коронавируса не смогут выступить лидеры», — цитирует Тарасову RT.

Ранее тренер сообщила, что не полетит на соревнования в Китай из-за нестабильного состояния здоровья. Она собирается комментировать турнир фигуристов, находясь в Москве.

Среди фигуристов коронавирусом одиночник Михаил Коляда и танцор Егор Базин.