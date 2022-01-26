Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс ушел в аренду в «Фейеноорд». Сообщается, что соглашение предусматривает дальнейшую опцию выкупа.

По информации пресс-службы московского клуба, игрок сменил команду до конца сезона-2022/2023.

Хендрикс присоединился к «Спартаку» в январе 2021 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ), но не отметился результативными действиями.

Соглашение Хендрикса с красно-белыми заканчивается в 2024 году.

Полузащитник начинал карьеру в голландском ПСВ, он был в структуре клуба с 2004 года. Также в его активе есть выступление за национальную сборную Нидерландов. Хендрикс дебютировал за команду в 2016 году и провел всего один матч.