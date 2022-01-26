Российский биатлонист Эдуард Латыпов сообщил, что вылетает на Олимпийские Игры в Пекин. Спортсмен поделился фотографией из московского аэропорта.

Призер чемпионата мира отправляется на соревнования вместе с другими участниками сборной команды.

«Буду рад соревноваться с лучшими спортсменами мира и ощутить настоящий олимпийский дух. Спорт без границ! Уверен, что Олимпиада в Пекине пройдет на высшем уровне», – написал Латыпов под публикацией в Instagram.

Биатлонист призвал фанатов следить за Олимпиадой и поддерживать любимых спортсменов. Ранее он перенес коронавирус и прошел двухнедельный карантин.

Турнир в Китае стартует 5 февраля, церемония открытия состоится 4-го числа. В первый день будут разыграны медали в смешанной эстафетной гонке.