Баскетбольный клуб «Зенит» сыграет с «Анадолу Эфес» в 23-м туре Евролиги. Встреча состоится сегодня, 27 января, на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

В последней встрече сине-бело-голубые обыграли «Автодор» (93:75) из Саратова в Единой лиге ВТБ, а ранее уступил «Монако» (77:86) в европейском турнире. В составе «Зенита» в списке травмированных остается американский защитник Шабазз Напьер.

Турецкий клуб в прошлый уик-энд потерпел поражение от «Пинар Каршыяка» в национальной Суперлиге. Однако до этого спортсмены победили греческий «Панатинаикос» в Евролиге.

Петербуржцы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, а их соперники занимают восьмое место.