Российская биатлонистка Евгения Буртасова завоевала Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок на Кубке IBU по результатам сезона-2021/22. Сегодня, 26 января, спортсменка стала чемпионкой Европы в этой дисциплине.

На соревнованиях в немецком Арбере Буртасова завершила 15-километровую дистанцию, не допустив промахов. В призы также попала представительница России Наталья Гербулова, на ее счету – одна ошибка на огневом рубеже. В топ-4 еще попала Виктория Сливко.

Ранее этот же глобус в мужском зачете выиграл Антон Бабиков. В индивидуальной гонке на чемпионате Европы он стал серебряным призером.

Соревнования продолжат спринтерские дистанции, гонки преследования, смешанная эстафета и сингл-микст. Итоги чемпионата будут подведены 30 января.