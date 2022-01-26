Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о будущих Олимпийских Играх, которые стартуют 4 февраля в Пекине (Китай). По ее словам, организаторам стоило перенести турнир.

Сегодня, 26 января, положительные тесты на коронавирус сдали лыжницы сборной Норвегии Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво.

«Хороших Олимпийских игр не будет. Похоже, что успехом будет уже просто приехать в Китай. Лучше было бы отложить Олимпиаду на год в надежде на улучшение ситуации с коронавирусом, но уже, конечно, слишком поздно», — приводит слова Вяльбе TV2.

Российские лыжники отправятся в Пекин из Милана (Италия) 29 января. Пока они еще находятся на сборах в горах.