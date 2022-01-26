Форвард «Зенита» Сердар Азмун спустя несколько дней после заражения коронавирусом получил отрицательный тест. Теперь он может вернуться к команде, но клуб выбирает, к какому составу подключить игрока.

Иранец рискует попасть в дубль из-за нарушения правил. Известно, что он не предупредил руководство о заключении контракта с «Байером» и самовольно отлучился из расположения коллектива на сборах.

По информации «Спорт-Экспресс», нападающий может покинуть Дубай, где был на карантине. Решение по его дальнейшим перемещениям будет принято в ближайшие дни. Ожидается, что его могут и не пустить на сбор основы в Португалию.

Источник добавляет, что об участии Азмуна в матчах плей-офф Лиги Европы с «Бетисом» неизвестно. Его самочувствие может быть нестабильным, даже по прибытии на сбор первой команды.

Напомним, в декабре футболист получил травму и не тренировался больше месяца.