Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев рассказал о некоторых планах своего клиента. Он отметил, что обе стороны хотели бы продолжить совместную работу.

Текущий контракт хавбека заканчивается по завершении сезона 2021/22.

Представитель игрока заявил, что ведет переговоры с руководством сине-бело-голубых. Также, по его словам, главный тренер команды Сергей Семак заинтересован в продлении соглашения.

«Алексей никогда не боялся конкуренции, и приход Адамова тут никак не скажется на мнении Алексея. У него есть сложившееся, четкое понимание. Он – игрок сборной России, который уже кое-что доказал и в «Зените», – цитирует Клюева «Спорт день за днем».

Напомним, о трансфере защитника Арсена Адамова стало известно вчера, 25 января. Футболист перешел в «Зенит» из «Урала».