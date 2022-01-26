Известный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала состояние здоровья своего мужа.

О госпитализации экс-спортсмен лично сообщил на своей странице в Instagram. Он отметил, что у него возникли проблемы с пищеварением.

«Всё нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить под амбулаторное лечение», — приводит слова Рудковской РИА Новости.

В своей публикации Плющенко так же отметил, что чувствует себя лучше. В сообщении он поблагодарил медицинский персонал больницы.

Ранее бывший фигурист вернулся с юношеского чемпионата России в Саранске. Там выступала его ученица Софья Муравьева.