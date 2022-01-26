Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в казанском «Рубине» на правах аренды. Футболист будет тренироваться под руководством Леонида Слуцкого до конца текущего сезона.

О заключении соглашения сообщает официальный сайт армейцев. Известно, что клуб из Татарстана может воспользоваться опцией выкупа игрока.

В сезоне 2021/22 Кучаев принял участие в 15 матчах за ЦСКА. Во всех встречах он забил только один гол.

Отмечается, что перед отправкой в аренду 23-летний хавбек продлил договор с ЦСКА до конца сезона-2023/24.

Ранее армейцы подписали парагвайского полузащитника Хесуса Медину и Юсуфа Языджи, представляющего турецкую сборную. Еще один хавбек ЦСКА Эмиль Бохинен близок к тому, чтобы покинуть клуб.