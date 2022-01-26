Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что создала аккаунт в TikTok. Свое первое видео она продублировала на своей странице в Instagram.

Спортсменка показала, как взбирается в подъем по заснеженному тротуару. Она использовала песню американской исполнительницы Kesha «Tik Tok».

«Долго я не хотела, но вот докатилась и до TikTok. Покажу вам, как ездить на лыжах по улицам и не только. Заглядывайте и смотрите», — написала Степанова под публикацией в социальной сети.

Лыжница вошла в состав олимпийской сборной на Игры-2022 в Пекине (Китай). Соревнования на местных трассах стартуют 5 февраля. Степанова отправится на турнир вместе с участниками национальной команды. Рейс спортсменов из итальянского Милана запланирован на субботу, 29 января.