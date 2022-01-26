Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что Евгения Буртасова должна была попадать в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры-2022. Эксперт осуждает тренерское решение, по которому в Пекин отправились спортсменки группы Михаила Шашилова.

Сегодня, 26 января, Буртасова взяла золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, а также выиграла Малый Хрустальный Глобус в этой дисциплине на Кубке IBU.

«При этом Казакевич, которая весь год не пойми как выступает, едет в Китай. Мне это непонятно. Любая из пары Буртасова-Сливко была бы лучше», — приводит слова Васильева Чемпионат.

Напомним, Буртасова осталась в олимпийской команде в качестве запасной. Она не отправилась с командой на Игры.