Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о ситуации с карантином своей национальной сборной. В его команде было обнаружено несколько положительных тестов на коронавирус.

Сначала COVID-19 подтвердился у тренера спринтеров Арильда Монсена, а затем у лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

Спортсмен поделился мыслями на своей странице в Instagram.

«Сейчас мы ждём новых результатов тестов и живём в полной изоляции. Мы сделали всё, что могли, чтобы держаться от ковида подальше. Сейчас просто скрещиваем пальцы и надеемся на лучшее», — написал Клебо.

Отмечается, что сборная Норвегии отправится в Пекин позже запланированной даты. Вылет запланирован на понедельник, 31 января.