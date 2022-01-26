Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен начнет выступать за «Салернитану» в Серии А. Московский клуб почти согласовал его трансфер на правах аренды.

О переходе сообщает Чемпионат со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что футболист должен пройти только медосмотр и может присоединяться к коллективу.

Ранее появлялась информация о стоимости аренды Бохинена. Его трансфер оценивают в 250 тысяч евро, а в сделке будет указано право выкупа за 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне норвежец забил два гола за 10 матчей в составе ЦСКА. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Салернитана» занимает последнее, 20-е место в национальном чемпионате. За 22 игры команда набрала всего 10 очков.