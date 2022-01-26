Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто близок к переходу в петербургский «Зенит». Сообщается, что завтра, 27 января, футболист вылетит в Россию для медосмотра и подписания контракта.

Бразилец получил визу и оформил все документы для поездки, информирует Sport24 со ссылкой на местного журналиста Вене Касагранде. По его же данным, сумма трансфера будет составлять более 20 млн евро.

Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос подтвердил, что клуб получил официальное предложение о переходе Альберто. Он не называл конкретное место для трансфера и заявил, что команды не хотела бы отпускать игрока до лета.

Ранее «Зенит» подписал нападающего Ивана Сергеева, он перешел из «Крыльев Советов».