Пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хоссейн Шарифи прокомментировал ситуацию с положением форварда «Зенита» Сердара Азмуна. По его словам, петербуржцы не собираются отпускать его в расположение сборной.

Сообщается, что национальная федерация уже обратилась в ФИФА в связи с решением.

«Присутствие Сердара Азмуна в сборной очень важно для федерации и национальной команды. К сожалению, несмотря на огромные усилия федерации и сборной, «Зенит» не согласился на необходимое сотрудничество, что в своем роде странно и должно быть расследовано», – цитирует Шарифи издание Mehr.

Сейчас игрок находится в Дубае. Ранее стало известно, что он после заражения коронавирусом сдал отрицательный тест.

До этого Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.