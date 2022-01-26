Вторая ракетка мира Даниил Медведев отыгрался с 0:2 в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и теперь поборется за выход в решающий матч. Биатлонисты Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы в индивидуальной гонке, а Антон Бабиков – серебряным призером, Наталья Гербулова – бронзовой медалисткой. Самые интересные новости спорта за 26 января – в традиционном дайджесте NVsport.

Медведев пробился в полуфинал Australian Open после пяти сетов с канадцем

Вторая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в пятисетовой встрече с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. Теперь россиянин сыграет в полуфинале с греком Стефаносом Циципасом.

Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Арбере

Российская биатлонистка Евгения Буртасова взяла золото на чемпионате Европы в немецком Арбере. Она стала первой в индивидуальной гонке, а Наталья Гербулова заняла третью ступень пьедестала.

Бабиков взял серебро чемпионата Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал серебро чемпионата Европы 2022 года в немецком Арбере, став вторым в мужской индивидуальной гонке на 20 километров.

Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА из-за отказа «Зенита» отпустить Азмуна

Пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хоссейн Шарифи прокомментировал ситуацию с положением форварда «Зенита» Сердара Азмуна. По его словам, петербуржцы не собираются отпускать его в расположение сборной.

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев вошел в олимпийскую сборную

Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачев включен в основной состав национальной сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022. В списке он заменил Артема Анисимова, у которого диагностирован коронавирус.

Норвежские лыжницы Венг и Калво сдали положительные тесты на коронавирус накануне Олимпиады

Норвежские лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Калво сдали положительные тесты на коронавирус накануне вылета команды на Олимпиаду в Пекине.

Бобслеисты Пушкарев и Кондратенко могут выступить на Играх-2022. Пока у них – ковид

Российские бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко еще сохраняют шансы на выступление на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Сейчас они находятся на карантине после сдачи положительных тестов на коронавирус.

Алберто завтра вылетает в Россию для подписания соглашения с «Зенитом»

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто близок к переходу в петербургский «Зенит». Сообщается, что завтра, 27 января, футболист вылетит в Россию для медосмотра и подписания контракта.

«Следите за своим питанием». Плющенко госпитализирован с обострением

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в больницу после ухудшения самочувствия. Известно, что у него случилось желудочное обострение во время тренировочного процесса.

«Зенит» и «Байер» почти договорились по трансферу Азмуна зимой 2022 года

Петербургский «Зенит» и леверкузенский «Байер» могут договориться о трансфере иранского нападающего Сердара Азмуна уже в зимнее трансферное окно сезона-2021/22.