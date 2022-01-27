В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В нем «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1241-й матч в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист обошел по этому показателю Джея Боумистера и Патрика Элиаша. Овечкин поднялся на 96-ю строчку в рейтинге.

Следующей целью Овечкина являются Аллан Стэнли и Джейсон Арнотт, у которых по 1244 встречи.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 44 матчах. Он забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.

«Вашингтон» идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 44 матчей. В активе команды 55 очков. В последних четырех матчах команда Александра Овечкина одержала одну победу.