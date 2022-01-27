Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела рассказал, что команда скрывала информацию о его заражении. Об этом сообщает ESPN.

«Динамо» никогда не объявляло о моем коронавирусе официально, потому что, если бы клуб сделал это официально, то по санитарному регламенты я должен был отсутствовать в команде от 15 о 20 дней. Не объявляя о моем коронавирусе официально, через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл», – заявил Варела.

Защитник команды рассказал, что руководство «Динамо» не заставляло футболистов вакцинироваться. Варела хотел сделать прививку в Уругвае, но заболел коронавирусом. После этого ему сказали ждать от трех до шести месяцев после перенесения болезни.

«Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 36 очков. Москвичи отстают от лидера – «Зенита», на 2 балла.