Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, как руководитель сервис-группы СБР Александр Печерский заразился коронавирусом.

Аверьянов заявил, что уже поговорил с Печерским. У него шок. Сейчас руководитель сервис-группы находится на карантине в Новогорске. Отсутствие Печерского на Олимпийских играх – большая потеря для сборной России. Специалист знает особенности трасс. Он был в Пекине под Новый год.

«В Антхольц Печерский с командой не летал, занимался логистикой снаряжения в Москве. Видимо, тут и заразился. Теперь будет помогать своей бригаде удаленно. На месте руководить процессом будет Михаил Колосов«, – написал в телеграм-канале Аверьянов.

Руководитель пресс-службы СБР добавил, что к сервис-бригаде присоединится Дмитрий Блинов, который на данный момент работает на чемпионате Европы.