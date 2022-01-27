Появилась информация о переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину». Детали трансфера обнародовал телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, московский клуб заплатил Кокорину и его агенту 2 млн евро, чтобы футболист перешел в «Фиорентину». Александра не устраивала зарплата в итальянском клубе. Он отказался уезжать в стан «фиалок», если красно-белые не покроют ему разницу в доходах.

«Спартаку» же, нужно было срочно продать Кокорина, чтобы подписать Квинси Промеса из «Аякса», поэтому руководство команды пошло на уступки и выплатило Александру и его агенту 2 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что Кокорин получал 22 млн рублей за соблюдение распорядка. Чтобы получить деньги, Александр не должен был употреблять алкоголь, опаздывать, пропускать игры и тренировки и вести переговоры с другими командами.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года. Сумма трансфера составила 4,5 млн евро.