Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал отсутствие четырех членов сборной России в биатлону в Пекине.

Напомним, сегодня, 27 января, стало известно о том, что четыре человека из национальной команды не смогли вылететь в Пекин. В число не попавших на рейс вошли тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова и массажист команды Роман Никитин.

Проблемы возникли из-за того, что QR-код Казакевич был просрочен, а у остальных членов команды его не оказалось в приложении my2022.

«На данный момент речи о заменах в составе сборной России не идет», – цитирует Майгурова «Чемпионат».

Также сегодня стало известно о положительном тесте на коронавирус о руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского.