В Национальной хоккейной лиге сегодня ночью состоялись пять матчей регулярного чемпионата. Игры вышли богатыми на голы: всего было заброшено 38 шайб.

«Вашингтон» на своём льду уступил «Сан-Хосе» 1:4. «Шаркс» после двух периодов вели 2:0 благодаря броскам Ноа Грегора (8-я минута) и Николаса Мело (24-я). На первой минуте третьего периода Дэниэл Спронг отыграл одну шайбу «Кэпиталз», но после этого отличились Джонатан Дален (57-я) и Эндрю Кольяно (60-я в пустые ворота).

Российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов отдал голевой пас в эпизоде с первой шайбой. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов у «Вашингтона» очков не набрали. В конце третьего периода Овечкин, защищаясь, не смог вовремя остановиться и влетел в голкипера своей команды Илью Самсонова. Он упал на шею соотечественнику, вратарю потребовалась помощь медиков. Самсонов доиграл матч до конца, отразив 26 бросков из 29.

Самой результативной встречей дня стал матч между «Детройтом» и «Чикаго». «Блэкхоукс» победили со счётом 8:5. В их составе Дилан Строум оформил хет-трик (13-я, 15-я и 47-я минуты) и записал одну голевую передачу, Алекс Дебринкэт сделал дубль (49-я и 59-я), по шайбе забросили Доминик Кубалик (11-я), Сэм Лафферти (20-я) и Брэндон Хэгел (57-я). За «Ред Уингз» забили Робби Фабри (26-я), Тайлер Бертуцци (27-я), Пий Сутер (40-я), Мориц Зайдер (53-я) и Дилан Ларкин (56-я). В первом звене проигравшей команды на лёд вышел Владислав Наместников.

«Колорадо» в овертайме взял верх над «Бостоном» — 4:3. Защитник «Эвеланш» Кёртис Макдермид открыл счёт на 12-й минуте. Во втором периоде «Брюинз» забили три гола подряд: отличились Джейк Дебраск (28-я), Чарли Койл (33-я) и Брэд Маршанд (34-я). В третьем периоде шайбы Самуэля Жирара (52-я) и Габриэля Ландескуга (60-я) перевели игру в овертайм. Победный бросок нанёс Кейл Макар на 64-й. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал ассистентский дубль, а его партнёр по звену Назим Кадри – ассистентский хет-трик.

«Торонто» в серии буллитов одолел «Анахайм» — 4:3. Игрок «Дакс» Сэм Стил на 3-й минуте открыл счёт, затем «Мэйпл Ливз» забили трижды: Митчелл Марнер (18-я), Уильям Нюландер (20-я) и Джон Таварес (37-я), после чего Джейкоб Сильверберг (38-я) и Винни Леттьери (54-я) сделали счёт равным. Победный буллит у «Торонто» реализовал Остон Мэтьюс. За победителей сыграл россиянин Илья Михеев.

Наконец «Калгари» в гостях разгромил «Коламбус» 6:0. Шайбами отметились Микаэль Баклунд (5-я), Эндрю Манджапане (36-я), Мэттью Ткачук (40-я и 48-я), Эрик Линдхольм (41-я) и Эрик Гудбрансон (47-я). В игре приняли участие российские хоккеисты «Флэймз» Владислав Гавриков и Егор Чинахов.