В пресс-службе «Зенита» прокомментировали ситуацию с форвардом команды Сердаром Азмуном.

Напомним, футболиста не отпустили в сборную Ирана. Ранее представители национальной команды выразили недовольство действиями руководства «Зенита» и отправили жалобу в ФИФА.

«Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остается за клубом. Он – игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды», – цитирует пресс-службу «Зенита» «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Иранец перейдет в команду из Германии летом 2022 года, когда у него истечет срок контракта с «Зенитом».