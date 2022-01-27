Российский фигурист Никита Кацалапов, который выступает в паре с Викторией Синициной, рассказал о желании выступить в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Кацалапов рассказал, что в воскресенье сборная России по фигурному катанию улетела в Красноярск, где будет готовиться к Олимпиаде. Никита рад, что со льдом на базе все в порядке.

«Мы обязаны принять участие в командном турнире, представлять нашу страну. Мы так долго к этому шли. Так что да, командный турнир – наша цель«, – цитирует Кацалапова Vogue.

На прошедшем в Таллине чемпионате Европы Никита Кацалапов и Виктория Синицина заняли первое место. Фигуристы стали двукратными чемпионами Европы.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В первый день соревнований начнется командный турнир фигуристов.