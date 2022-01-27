Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев рассказал об условиях для спортсменов и членов делегаций на Олимпийских играх в Пекине.

У наставника нет ощущения, что спортсменов ждет праздник. Придется все время ждать результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Если не повезет – придется пропустить Олимпиаду.

«Все жестко: нас ждут условия, приближенные к тюремным. Отель – трасса – отель, только такой распорядок нас ожидает. Кому повезет, поедет на открытие, если оно вообще будет», – цитирует Салагаева Sports.ru.

Тренер добавил, что он надеется на психологический настрой спортсменов. Атлеты должны понимать, что впереди Олимпийские игры, к которым они готовились четыре года. Они не смогут выступать долго. Возможно, это их последний шанс.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.