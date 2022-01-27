Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев рассказал о перспективах спортсменов национальной команды на Олимпийских играх в Пекине.

Салагаев рассказал, что согласно медальному плану, Министерство спорта ожидает от сноубордистов одну медаль любого достоинства у мужчин или женщин. Один из тех, кто способен ее принести – натурализованный американский атлет – Вик Уайлд.

«Вик сейчас не самый быстрый, но самый стабильный. Верим, что на Олимпиаде он покажет всю мощь, к тому же его олимпийский опыт точно должен пойти на пользу. Мы надеемся, что Вик завоюет медальку в Пекине«, – цитирует Салагаева Sports.ru.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Вик Уайлд завоевал две золотые медали.

Салагаев рассказал, что американец до сих пор учится русскому языку. Он все понимает, но говорит не очень хорошо.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.