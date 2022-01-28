Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии против четвертого номера рейтинга из Греции Стефаноса Циципаса.

Матч состоится сегодня, 28 января и начнется не ранее 11:30 по московскому времени.

Напомним, 26 января, Медведев в упорной борьбе вырвал победу в 1/4 финала представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Он проиграл первые две партии со счетом 7:6, 6,3, но затем взял одержал победу в трех сетах (6:7, 5:7, 4:6).

Циципас также сыграл матч 1/4 финала 16 января. Он без проблем разделался с итальянцем Янником Синнером (3:6, 4:6, 2:6).

Во втором полуфинальном матче встретятся пятый номер рейтинга из Испании Рафаэль Надаль и седьмая ракетка мира из Италии Маттео Берреттини.