Футбольный клуб «Зенит» планирует приобрести центрального защитника из Бундеслиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника,в ближайшее время скауты команды отправятся в Германию на просмотр потенциального новичка. Фамилия футболиста пока неизвестна.

Летом 2022 года «Зенит» может остаться без центрального защитника. У Ярослава Ракицкого истекает контракт. Клуб и футболист пока не договорились о продлении договора. Ранее агент Ракицкого заявил, что защитник, скорее всего, не останется в клубе.

Также летом 2023 года контракт истекает у другого центрального защитника Деяна Ловрена.

Также из команды летом уйдет форвард Сердар Азмун. Он уже подписал контракт с «Байером».

«Зенит» лидирует в чемпионате России. В активе команды из Санкт-Петербурга 38 очков.