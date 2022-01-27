Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о переходе в «Рубин».

Напомним, ранее клуб из Казани сообщил об аренде футболиста. Константин будет выступать за команду до конца текущего сезона.

«Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича, его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения. Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА«, – цитирует Кучаева «Чемпионат».

Константин надеется, что поможет команде хорошо выступить во второй части сезона.

Кучаев играет за ЦСКА с сезона-2018/2019. Он сыграл в 85 матчах, забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.