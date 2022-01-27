Российский футболист «Химок» Павел Мамаев женился на своей подруге Надежде Санько. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В Интернете появились кадры свадебной церемонии Павла и его избранницы. Торжественное мероприятие прошло во время выходных, которые футболисты «Химок» получили между тренировочными сборами.

Напомним, ранее бывшая жена Павла, Алана, рассказала, что Мамаев сделал предложение Надежде, подарив ей кольцо стоимостью 12 миллионов рублей. Экс-супруга добавила, что футболист не спешит платить своей дочери – Алисе, алименты в полном размере, но дарит такие дорогие вещи новой девушке.

Во время зимнего трансферного окна Павел Мамаев перешел из «Ростова» в «Химки». Клуб из Подмосковья идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России.