Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю высказался о ситуации с перенесенным вылетом национальной команды в Пекин из-за выявления коронавируса в команде.

Напомним, сборной Норвегии по лыжным гонкам перенесли вылет из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Вчера, 26 января, стало известно о положительных тестах у норвежских лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Спортсмены отправятся в Пекин не ранее 31 января.

«Это бесчеловечная ситуация. Но преимущество в том, что команда едина. Каждый переживает свой кризис, но пока что все держатся вместе, кроме Анне Кьерсти и Хейди. Это небольшое преимущество, ведь больше никто не находится в зоне риска«, – цитирует Сундбю NRK.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.