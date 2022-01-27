Итальянский футбольный клуб «Лацио» заинтересован в приобретении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает Il Messaggero.

Римляне видят в 26-летнем российском полузащитнике замену форварду Ведату Мурики, который перейдет в «Мальорку». Также на замену футболисту рассматривают игрока «Валенсии» Макси Гомеса.

Вадим Шпинев, агент Алексея Миранчука, опроверг Metaralings информацию об интересе «Лацио» к клиенту. Он заявил, что в последнее время появляется слишком много слухов о переходе его подопечного из «Аталанты». Он уже перестал обращать на них внимание.

В текущем сезоне Миранчук забил один гол и отдал две результативные передачи в 16 играх за «Аталанту». Контракт Алексея с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.