«Никогда не замышляйте ничего против России,

ведь на любую вашу хитрость она ответит

своей непредсказуемой глупостью».

Вопреки распространённому мнению, Отто фон Бисмарк никогда не произносил этих слов. Но мог бы.

В прессе уже сейчас выражают опасения, что наших атлетов на Олимпиаде в Пекине будут жёстко прессовать за любые мелочи и при любой возможности создавать им трудности. Но, пока всё складывается так, что трудности создаём мы сами себе.

Российские биатлонисты накануне вылетели в столицу Китая. Но довольно быстро оказалось, что вылетели далеко не все. Главный сервисмен команды Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус. Что ж, напасть, от которой никто не застрахован и которая может превратить Олимпиаду в фарс.

Но помимо Печерского, в Пекин не полетели массажист Роман Никитин, тренер Михаил Шашилов, а самое главное – биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. При этом у всех них отрицательные тесты на коронавирус. Позднее в СБР отметили, что всем четверым нужны дополнительные документы о ранее перенесённом заболевании.

Дело в том, что при вылете в Китай участники Олимпиады должны заполнить специальное приложение на смартфоне с информацией о перенесённой болезни. В случае зелёного сигнала путь в Пекин открыт. Однако у четверых членов делегации возникли проблемы с этим приложением.

У Казакевич оказался просрочен QR-код, а у остальных его в приложении вообще не оказалось.

Почему в команде не нашлось человека, который бы отвечал за бюрократию и в пару кликов закрыл бы тему с допуском? Тем более, что у команды было на это время на карантине в Новогорске. Сейчас в женской сборной только три биатлонистки – Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова, то есть состава не набирается даже на эстафету. А если вопрос не удастся решить оперативно?

Президент СБР Виктор Майгуров заверил, что речи о заменах в составе сборной сейчас не идёт. Теоретически биатлонисток могут заменить запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. Сейчас они выступают на чемпионате Европы в Германии, и хочется верить, что их помощь не понадобится.

Предшественник Майгурова Владимир Драчёв выражений в связи с ситуацией не выбирал: «Безответственность и разгильдяйство! Дай бог, чтобы эта ситуация с невылетом спортсменок и Шашилова благополучно разрешилась, и все в итоге добрались до Пекина».

Комментатор Дмитрий Губерниев также выразил недоумение: «Нужно ведь заполнять все соответствующие документы. Если вас не сажает на рейс «Аэрофлот», то что нужно было сделать не так? Как надо быть неготовым, чтобы родная компания развернула? Это нонсенс. Нужно подходить максимально серьезно к таким вещам».

Первая биатлонная гонка в Пекине пройдёт 5 февраля – это будет смешанная эстафета. В ней понадобятся только две биатлонистки, а вот уже 7 февраля пройдёт женская индивидуальная гонка. В ней хотелось бы на полное представительство России. По крайней мере, в Министерстве спорта заверили, что вопрос решится не позднее 28 января. Верим и надеемся.