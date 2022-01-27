Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал «Петербургскому дневнику» об акции по сбору помощи ветеранам, прошедшим блокаду Ленинграда.

В четверг, 27 января, армейцы провели тренировку на открытом воздухе. Они были одеты в форму с надписью «Ленинград». Акция была посвящена дню полного освобождения города от блокады немецко-фашистских захватчиков.

Ротенберг рассказал, что команда каждый год отдает дань уважения людям, прошедшим блокаду. СКА ценит ветеранов, приглашает их на матчи и собирает деньги в Фонд ветеранов-блокадников Санкт-Петербурга.

Напомним, 27 января отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в город прилетел президент Российской Федерации Владимир Путин. Он возложил цветы к братской могиле, в которой был похоронен его брат.