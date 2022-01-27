Российская судья по фигурному катанию Алла Шеховцова, которая работает на соревнованиях по танцам на льду, рассказала, что пропустит Олимпийские игры в Пекине.

Рефери заявила, что изначально должна была работать на соревнованиях по танцам на льду, но ПЦР-тест ее коллеги из Японии показал положительный результат, и ее направили работать в командном турнире.

«Таким образом, срок командировки серьезно увеличивался. Для моей нервной системы провести столько времени в «пузыре» – большая нагрузка. После коронавируса я продолжаю приводить себя в порядок. В этом сезоне уже пропустила юниорский Гран-при, сейчас занимаюсь семьей и восстановлением«, – цитируют Шеховцову «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.