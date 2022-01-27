Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Следующий тест специалист сможет сдать только после 27 января.

Это второй случай заражения коронавирусом в сборной России по биатлону. Ранее стало известно, что положительный тест сдал шеф сервис-бригады национальной команды Александр Печерский. Он не полетел в Пекин. Специалист будет помогать подчиненным удаленно.

В сборной России ранее подчеркнули, что Печерский не общался со спортсменами, поэтому его заражение не должно сказаться на боеспособности команды.

Также в Пекин пока не прилетели биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова и тренер женской сборной Михаил Шашилов.