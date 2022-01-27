27 января делегация «Зенита» во главе с Артёмом Дзюбой почтила память жертв блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Тренерский штаб и футболисты собрались у мемориала на Невском, 14, возложили к нему цветы и почтили память минутой молчания.

78 лет назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.

Мемориальная табличка представляет собой надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Во время блокады эта надпись наносилась на стены городских зданий Ленинграда. В 60-70-е надписи были воссозданы в память о жителях города.