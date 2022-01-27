Вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен рассказала о том, что неизвестные угрожали убийством главному тренеру сборной Казахстана по фигурному катанию Сергею Воронову.

Слова Тен с пресс-конференции цитирует «Матч ТВ».

Специалист отметила, что не стала бы проводить пресс-конференцию, если бы не случилось что-то серьёзное. По словам Тен, когда она пришла в федерацию, то в ней случились изменения, коснувшиеся многих тренеров и функционеров.

«Что меня заставило дать пресс-конференцию: позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан», — рассказала Оксана Тен.

По словам Тен, ситуация приняла серьёзный оборот, поэтому нужно прояснить все моменты, на которые следует обратить внимание органам.

Напомним, Сергей Воронов в октябре 2021 года возглавил сборную Казахстана по фигурному катанию.