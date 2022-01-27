Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, кто из спортсменов достоин быть знаменосцем сборной России на Олимпиаде-2022.

Слова Тихонова цитирует портал Sport24.

«В Пекине знаменосцем нашей сборной должен быть Большунов. Другие варианты не принимаются. Он единственный, кто действительно достоин нести знамя», — сказал Тихонов, подчеркнув, что Большунов всегда борется со всеми сильнейшими спортсменами мира на равных и стабильно держит высокий уровень.

«Заслужил! Большунов – настоящий русский чемпион», — сказал Тихонов, подчеркнув, что в лыжных гонках у России давно не было такого бойца.

Напомним, Церемония открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля.