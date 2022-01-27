Стал известен состав сборной России по биатлону на спринтерские гонки чемпионата Европы по биатлону 2022 года в немецком Арбере.

Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Союза биатлонистов России.

В мужском спринте не примет участия серебряный призер индивидуальной гонки на ЧЕ Антон Бабиков. Вместо него спринт побежит Михаил Первушин. В состав попали также Петр Пащенко, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Василий Томшин.

В женской гонке не будет бежать Анастасия Егорова, участвовавшая в индивидуальной гонке. Её заменит Анастасия Гореева. Также на спринт заявлены Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Лариса Куклина, Евгения Буртасова и Наталья Гербулова.