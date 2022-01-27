Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и его дочь Джианна получили памятник на месте гибели. Об этом сообщил скульптор Дэн Медина на странице в Инстаграме.

Брайант изображён в форме «Лейкерс» с номером 24. Он обнимает свою дочь, которая держит баскетбольный мяч.

Памятник установлен на месте крушения вертолёта, в котором летели Коби и Джианна. На памятнике также выгравированы имена других семи жертв катастрофы. Крушение произошло ровно два года назад, 27 января (в США — 26 января) 2020 года.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА и один из лучших снайперов в истории лиги (33 643 очка, четвёртый результат в истории). Всю свою карьеру он провёл в составе лос-анджелесского клуба.