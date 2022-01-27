Считанные дни остаются до отправки российских фигуристов в Пекин на Зимние Олимпийские игры 2022 года.

NVsport оценивает шансы российской танцевальной пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов взять золотую медаль в личном турнире — весь прошедший цикл они подтягивались к Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону и даже обыгрывали их в очном противостоянии. Может ли случиться такое на Олимпиаде?

В бригаде на танцы поменяли российскую судью — что это значит для наших пар?

Незадолго до старта Олимпиады в судейской бригаде личного турнира танцоров произошла замена. Российский арбитр Алла Шеховцова не сможет работать на Играх по состоянию здоровья — как сказала сама судья РИА Новости, она продолжает восстанавливаться после коронавируса, а нахождение в условиях пузыря — это большая нагрузка для нервной системы.

Изначально кажется, что в таком случае плакали надежды на золото Синициной/Кацалапова, ведь Шеховцова очень щедро оценивала россиян на международных стартах. Но на замену ей выставили Елену Фомину, которая также достаточно лояльно судит русские танцевальные пары (и не только их). Так что подобная рокировка вряд ли как-то повлияет на расстановку сил.

Синицину/Кацалапова специально «придержали» на Европе?

Тренер Анжелика Крылова высказала мнение, что Викторию Синицину и Никиту Кацалапова недооценили на последнем чемпионате Европы в Таллине. «Сильно придержали, и я не понимаю почему. Для меня оценки должны были быть намного выше, на одном уровне с французами», — отметила тренер в интервью порталу «Спорт-Экспресс«.

В заочной дуэли россияне пока действительно отстают от соперников. Лучший результат сезона у французов — 221,25 на домашнем этапе Гран-при, в Италии было баллом хуже. У Вики и Никиты на международных соревнованиях в этом сезоне оценки хуже — 211, 215, 217 баллов, причём прокаты были далеко не безошибочными. Габриэлла и Гийом же с 217 баллов начинали сезон на Finlandia Trophy, а затем их оценки только росли.

На чемпионате Европы Синицина и Кацалапов вновь не пересеклись с Пападакис и Сизероном — казалось бы, где есть возможность проявить себя, как не здесь? Но все равно российская пара чуть поодаль — где-то их действительно «придержали», как говорит Крылова, а где-то простили бросившиеся в глаза ошибки (в частности, на твиззлах в произвольном танце).

Могут ли Пападакис/Сизерон взять золото с ошибками?

В распределение медалей может вмешаться и итог командного турнира: при прочих равных Синицина/Кацалапов выйдут на личный турнир в статусе олимпийских чемпионов, если у сборной России получится реализовать свой потенциал. Будут ли судьи задумываться о том, что этой паре уже достаточно золота в команде и не лучше ли выше оценить пару из Франции?

Пока все выглядит так, будто при чистых прокатах Пападакис/Сизерон имеют больше шансов на золото. Но на них определённо будет давить пхенчханское прошлое: потерянный уровень на дорожке в ритм-танце (а не расстёгнутое платье, как многие думают) лишил их золотой награды. Хотя тогда их соперниками были только что ставшие олимпийскими чемпионами в команде Тесса Вирчу и Скотт Мойр — они же забрали и личное золото и принцип т.н. «дележки» применён не был.

Так что для победы нужно будет обязательно катать чисто. Ведь малейшей ошибкой могут воспользоваться соперники: это касается и французской пары, и россиян.