Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала спортсменов, которые должны стать знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр-2022.

По словам Тарасовой, нести знамя должен спортсмен, который не в первый раз участвует в Олимпиаде и уже выигрывал золотые медали.

«Это могут быть Вик Уайлд или Никита Гусев. Они достойны нести знамя нашей страны», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

Урождённый американец Вик Уайлд сменил спортивное гражданство и взял два золота на Олимпиаде в Сочи в состязаниях по сноуборду.

Никита Гусев в составе сборной России взял золото Олимпиады-2018 в хоккее.

Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдёт 4 февраля. По правилам МОК знаменосцев у всех сборных будет по два — мужчина и женщина. Из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне россияне лишены своего флага и гимна и на открытии пронесут флаг с эмблемой Олимпийского комитета России.