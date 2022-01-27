Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заблокировал аккаунт авторитетного портала Transfermarkt в Инстаграме. Произошло это ещё в марте 2020 года, когда форвард выступал за «Ювентус», но о причинах рассказал только сейчас координатор сайта Кристиан Шварц. По его словам, футболист обиделся на стоимость, которую ему выставил портал.

По словам Шварца, стоимость футболистов на их портале связана в том числе и с их возрастом.

«Роналду написал нашим сотрудникам в соцсетях. Ему ответили, что он с отрывом лидирует по стоимости в своей возрастной группе, — приводит The Athletic Роналду. — Отрыв был 30-50 миллионов фунтов. В ответ Роналду прислал какие-то эмодзи и заблокировал нас».

Портал Transfermarkt считается самым авторитетным ресурсом в оценке стоимости игроков. Одним из факторов оценки считается возраст игрока. Сейчас Роналду 36 лет, его стоимость оценивается в 35 миллионов фунтов, он не входит даже в десятку самых дорогих игроков «МЮ».

В текущем сезоне Роналду отметился 12 голами в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.