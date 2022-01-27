Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о заражении коронавирусом в составе команды.

«Очень интересно, откуда такая информация. Мы только сегодня сдали тесты, а уже информация про положительные. Давайте пока не будем забегать вперёд», — приводит «Чемпионат» слова Бородавко.

Ранее стало известно о положительных анализах на коронавирус у ряда спортсменов из других видов, включая фигуриста Михаила Коляду, скелетониста Никиту Трегубова и хоккеиста Владимира Ткачёва.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.