«Краснодар» убрал из заявки на сезон нападающего Джона Кордобу, сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги. По данным телеканала «Матч ТВ», это не связано с уходом 28-летнего колумбийца. Кордоба останется в «Краснодаре», однако из-за серьёзной травмы не поможет команде во второй половине сезона.

В ноябре форвард травмировал подколенное сухожилие и перенёс операцию, на восстановление после которой планируется потратить порядка четырёх месяцев.

Кордоба — лучший бомбардир клуба в нынешнем сезоне. В чемпионате России-2021/22 он провёл 15 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Краснодар» ушёл на перерыв с 29 очками в 18 матчах, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.