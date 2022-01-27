Российский продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о том, что ее супруг уже вернулся к работе после попадания в больницу.

Напомним, ранее стало известно, что Плющенко госпитализировали прямо с тренировки с обострением язвы двенадцатиперстной кишки. Позднее стало известно, что тренера выписали.

«Евгений нормально себя чувствует. Уже даже выходил на лед. Он ездит с утра на лечение», — сообщила Рудковская «Спорт-Экспрессу«, подчеркнув, что Плющенко перевели домой, но каждый день ему нужно ездить на амбулаторное лечение.

«Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», – сказала Рудковская.

Напомним, Евгений Плющенко является главным тренером в собственной академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».